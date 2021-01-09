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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020-21 sezonu 18. hafta)
Süper Lig'in 18. haftasında heyecan 4 maçla devam etti. Günün ilk maçında Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor'u 2-1 yenerken, 16.00 seansında oynanan maçlarda Başakşehir deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken, Çaykur Rizespor ile Denizlispor ise 1-1 berabere kaldı. Günün kapanış maçında Hatayspor'a konuk olan lider Beşiktaş, rakibiyle 2-2 berabere kalarak 5 maç sonra puan kaybetti. İşte 18. hafta itibariyle Süper Lig'in güncel puan durumu...
09 Ocak 2021 Cumartesi 20:39, Güncelleme 10.01.2021 20:58
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020-21 sezonu 18. hafta)