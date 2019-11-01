İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (17. hafta)

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başladı. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini Vida, N'Koudou, Oğuzhan ve Atiba kaydederken, deplasman ekibinin tek sayısı Ayite'den geldi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
1 Kasım 2019 Cuma 22:31
Güncelleme: 27.12.2019 22:28
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Süper Lig'de 17. hafta heyecanı Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başladı.
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Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 4-1 kazandı.
Ev sahibi ekibin gollerini Vida, N'Koudou, Oğuzhan ve Atiba kaydederken, deplasman ekibinin tek sayısı Ayite'den geldi.