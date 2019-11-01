İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (17. hafta) - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (17. hafta)

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başladı. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini Vida, N'Koudou, Oğuzhan ve Atiba kaydederken, deplasman ekibinin tek sayısı Ayite'den geldi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

1 Kasım 2019 Cuma 22:31 Güncelleme: 27.12.2019 22:28
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (17. hafta)

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başladı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (17. hafta)

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 4-1 kazandı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (17. hafta)

Ev sahibi ekibin gollerini Vida, N'Koudou, Oğuzhan ve Atiba kaydederken, deplasman ekibinin tek sayısı Ayite'den geldi.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (17. hafta)

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (17. hafta)

1- Sivasspor 34 PUAN

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