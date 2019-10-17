İşte Süper Lig'de gol krallığı oranları!

Süper Lig'de 7. hafta verilen milli aranın ardından 8. haftada perde yarın oynanacak olan Galatasaray-Sivasspor mücadelesiyle açılıyor. Takımlar 3 puan için yarışırken oyuncular da gol krallığı için birbirleriyle kıyasıya bir mücadele içinde. Şu ana kadar Yeni Malatyaspor'un golcüsü Adis Jahovic 7 golle zirvede bulunuyor. Süper Lig'in gol krallığı yarışında oranlar da belli oldu.
17 Ekim 2019 Perşembe 20:11
Güncelleme: 17.10.2019 20:11
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Süper Lig'in 8. hafta mücadeleleri yarın oynanacak Galatasaray-Sivasspor mücadelesiyle başlıyor.
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Ligde kıran kırana mücadele devam ederken ekiplerin puan kaybına tahammülü yok.
Takımlar arası rekabet tam gaz sürerken, oyuncular bireysel performanslarıyla da öne çıkıyor.
Şu ana kadar Yeni Malatyaspor'un golcüsü Adis Jahovic 7 golle ligde en skorer isim konumunda bulunuyor.
Onu 6 golle Aytemiz Alanyapor'un golcüsü Papiss Demba Cisse takip ediyor.