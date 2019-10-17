İşte Süper Lig'de gol krallığı oranları!

Süper Lig'de 7. hafta verilen milli aranın ardından 8. haftada perde yarın oynanacak olan Galatasaray-Sivasspor mücadelesiyle açılıyor. Takımlar 3 puan için yarışırken oyuncular da gol krallığı için birbirleriyle kıyasıya bir mücadele içinde. Şu ana kadar Yeni Malatyaspor'un golcüsü Adis Jahovic 7 golle zirvede bulunuyor. Süper Lig'in gol krallığı yarışında oranlar da belli oldu.