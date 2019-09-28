İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalar
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Dev mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmazken iki ekip puanları paylaştı. Karşılaşma sonrası iki cepheden de açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar...
28 Eylül 2019 Cumartesi 22:52
Güncelleme: 28.09.2019 22:52
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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.
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Mücadele sonrası iki cepheden de ardı ardına açıklamalar geldi.
İŞTE O AÇIKLAMALAR...
LUYİNDAMA: "Hedefimiz 3 puandı ancak futbolda 3 sonuç vardır. Burada beraberlik ortaya çıkardı. Gol yemedik, defansif anlamda bu iyiydi."
"İyi oyunculara sahibiz. Daha iyi olacağız. Lig uzun daha süremiz var."