İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalar

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Dev mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmazken iki ekip puanları paylaştı. Karşılaşma sonrası iki cepheden de açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar...