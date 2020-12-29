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Hakan Arslan'ın telefon olayı Avrupa basınında! "Haklı görünüyor"
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Sivasspor'u 3-0 mağlup ettiği maça, hakem Arda Kardeşler'in devre arasında Hakan Arslan'a gösterdiği kırmızı kart damgasını vurdu. Avrupa basını, Kartal'ın ilk golü öncesi yaşanan 'top taca çıktı mı, çıkmadı mı?' tartışmaları sonrası Hakan Arslan'ın soyunma odasına giderken hakem Kardeşler'e pozsiyonu telefondan izletmesine geniş yer verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
29 Aralık 2020 Salı 12:13, Güncelleme 29.12.2020 12:28
Hakan Arslan'ın telefon olayı Avrupa basınında! "Haklı görünüyor"