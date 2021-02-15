Galeri Süper Lig Fenerbahçe'ye Göztepe darbesi! İşte 26. haftada güncel puan durumu

Fenerbahçe'ye Göztepe darbesi! İşte 26. haftada güncel puan durumu

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş'ın bay geçtiği ve Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada sarı-lacivertliler, zirve yarışında büyük bir yara almış oldu. İşte Süper Lig'de 26. haftanın güncel puan durumu...

Fenerbahçe'ye Göztepe darbesi! İşte 26. haftada güncel puan durumu

Zirvede puanlar yeniden eşitlendi! İşte 25. hafta güncel puan durumu

21- ANKARAGÜCÜ: 19 PUAN

Zirvede puanlar yeniden eşitlendi! İşte 25. hafta güncel puan durumu

20- GENÇLERBİRLİĞİ: 20 PUAN

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Zirvede puanlar yeniden eşitlendi! İşte 25. hafta güncel puan durumu

19- DENİZLİSPOR: 21 PUAN

Zirvede puanlar yeniden eşitlendi! İşte 25. hafta güncel puan durumu

18- BAŞAKŞEHİR: 24 PUAN

Zirvede puanlar yeniden eşitlendi! İşte 25. hafta güncel puan durumu

17- BB ERZURUMSPOR: 25 PUAN

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