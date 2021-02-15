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Fenerbahçe'ye Göztepe darbesi! İşte 26. haftada güncel puan durumu
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş'ın bay geçtiği ve Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada sarı-lacivertliler, zirve yarışında büyük bir yara almış oldu. İşte Süper Lig'de 26. haftanın güncel puan durumu...
15 Şubat 2021 Pazartesi 17:44, Güncelleme 21.02.2021 20:53
Fenerbahçe'ye Göztepe darbesi! İşte 26. haftada güncel puan durumu