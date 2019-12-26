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Fatih Terim ve Abdullah Avcı transferde karşı karşıya! Dev kapışma...
Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray ve Beşiktaş, bir yandan takıma dahil edilecek isimleri kadrosuna katmaya hazırlanırken, bir yandan da ayrılacak futbolcuları belirliyor... İstanbul devlerinin patronları, bu kez 22 yaşındaki süper yetenek için karşı karşıya geldi! Uluslararası basında manşetleri süsleyen bu haberde temsilcilerimizin diğer rakipleri ise Premier Lig ekibi Crystal Palace, İspanyol ekibi Real Valladolid ve Fransız devi Lyon... İşte Avrupa'yı kasıp kavuran bu operasyonun detayları!... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
26 Aralık 2019 Perşembe 13:06
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Türkiye ve dünyada ara transfer sezonu için çalışmalar devam ederken, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeme bomba gibi düşecek bir transfer yarışına başladığı yazıldı...
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Sezon başında dünyaca ünlü yıldızlar Falcao, Seri, Nzonzi, Lemina, ve Seri gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, bu isimlerden istediği verimi alamamıştı...
Önce Şampiyonlar Ligi'nden havlu atan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ne de katılmaya hak kazanamamış ve taraftarına hüsran yaşatmıştı.
Avrupa'dan elenmesinin ardından ibreyi Süper Lig'e çeviren Galatasaray, burada da istediğini bulamazken son olarak Göztepe karşılaşmasından mağlubiyetle dönünce, transfer fitilini ateşlemişti.
Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularına ciddi ikazlarda bulunurken, takımda bir kan değişikliğine gidileceğini ve bunun ara transfer döneminde olacağını aktarmıştı...