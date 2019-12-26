Fatih Terim ve Abdullah Avcı transferde karşı karşıya! Dev kapışma...

Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray ve Beşiktaş, bir yandan takıma dahil edilecek isimleri kadrosuna katmaya hazırlanırken, bir yandan da ayrılacak futbolcuları belirliyor... İstanbul devlerinin patronları, bu kez 22 yaşındaki süper yetenek için karşı karşıya geldi! Uluslararası basında manşetleri süsleyen bu haberde temsilcilerimizin diğer rakipleri ise Premier Lig ekibi Crystal Palace, İspanyol ekibi Real Valladolid ve Fransız devi Lyon... İşte Avrupa'yı kasıp kavuran bu operasyonun detayları!... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

26 Aralık 2019 Perşembe 13:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





