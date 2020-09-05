Erman Toroğlu'ndan sert çıkış... "Tehdit ve ayıp!"
Yayıncı kuruluş ile Süper Lig kulüpleri arasında yaşanan ödeme krizi devam ederken, usta yorumcu Erman Toroğlu bu konuyla ilgili çarpıcı bir yazıyı kaleme aldı. Toroğlu, corona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklanan Süper Lig'le ilgili tarihi bir öneride bulundu. İşte detaylar...
5 Eylül 2020 Cumartesi 09:14
Güncelleme: 05.09.2020 09:54
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Fotomaç yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk yarısı corona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanacak Süper Lig'le ilgili flaş bir öneri sundu.
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Toroğlu, yayıncı kuruluşla kulüpler arasında yaşanan ödeme krizini gündeme taşırken, ligde maçların açık kanalarrdan yayınlanmasıyla rekor bir gelir elde edileceğini ifade etti.
İŞTE TOROĞLU'NUN GÜNDEM YARATAN YAZISI:
Mevzu koronavirüs... Gittikçe artıyor. Tabii ki ölümler de. Maçlar yüzde 30 seyircili oynanır dendi. Şimdi ise devre arasına kadar iptal. İşin bu tarafı bana mantıklı geliyor. Peki şimdi öteki tarafı söyleyeyim. Örnek olarak G.Saray-F.Bahçe maçı ligin 3. haftasında olacak. Türkiye nüfusunun 3'te 2'si bu maçı seyredecek.
KESİNLİKLE ENGELLEYEMEZSİNİZ
Nerede seyredecekler? Yayıncı kuruluşun dekoderi varsa ve yayını almışlarsa evde seyredecekler. Bu çok az bir nüfus. Diğerleri de restoran, kafe ve barlara gidecek. Herkes üst üste olacak. Alkol ve sigara da cabası. Gol olduğunda insan yumağı oluşacak. Bunu nasıl engellersiniz? Kesinlikle engelleyemezsiniz. Polis, kolluk gücü ve zabıta engelleyemez. Ordudan yardım isteseniz, maçın havasına kapılıp gol atıldığında yanındakilere sarılan olacaktır. Yani düşünüyor musunuz virüsün yayılma şansını. Eee...