Erman Toroğlu: Arda Başakşehir'i bozdu
Bunlar hızlı oynayan takım. Arda ayağına alacak basacak çalım atacak. Başakşehir çabuk oynayan çat çat oynayan bir takımdı önceden. Fener ilk yarı 3-0 yapardı. Fenebahçe doğru oynuyor. Fenerbahçe ukalalı yapmıyor. Fenerli futbolcuların ayağı yere basıyor. Sarı-lacivertliler de öyle aman aman muazzam topu oynamıyor. Gereğini yapıyor.
Serkan Korkmaz. Valbuena'yı oynatmayan, Arda'yı oynatana futbol olarak büyük fark attı. Aykut Kocaman'ın takımı Abdullah Avcı'nın takımına ders verdi. İbretlik bir ilk yarı izledik. Çok da bağıra bağıra geldi. Emre, Mossora eksikliği hissediliyor. Ama diğer yandan yedek kulübesine balıyoruz Elia, Bajic, Napolioni, Mevlüt, Kerim Frei, Alpaslan, Da Costa... Yedeklerinden 4 oyuncu sayarım G.Saray'da direkt oynar. Bu takıma eksik demek yanlış.
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