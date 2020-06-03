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Corona günlerinde ayrılık rüzgarı! İşte o isimler

Süper Lig, corona virüsü arası sonrası 12 Haziran'da perdelerini yeniden açmaya hazırlanırken, birçok kulüp bu süreçte önemli kayıplar verdi. Alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmelerini fesheden, ailevi nedenlerle Türkiye'den ayrılan ve sakatlık sorunu yaşayan birçok futbolcu, kulüpleriyle yollarını ayırdı. İşte o isimler ve detaylar...

3 Haziran 2020 Çarşamba 22:49 Güncelleme: 03.06.2020 22:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





