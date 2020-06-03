Corona günlerinde ayrılık rüzgarı! İşte o isimler

Süper Lig, corona virüsü arası sonrası 12 Haziran'da perdelerini yeniden açmaya hazırlanırken, birçok kulüp bu süreçte önemli kayıplar verdi. Alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmelerini fesheden, ailevi nedenlerle Türkiye'den ayrılan ve sakatlık sorunu yaşayan birçok futbolcu, kulüpleriyle yollarını ayırdı. İşte o isimler ve detaylar...
3 Haziran 2020 Çarşamba 22:49
Güncelleme: 03.06.2020 22:49
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Obi Mikel (Trabzonspor)
Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız, corona virüsünün Türkiye'de ilk ortaya çıktığı zamanlarda ailevi nedenleri gerekçe gösterip, sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karius (Beşiktaş)
Beşiktaş'ta gösterdiği kötü performansla eleştirilein hedefi olan Loris Karius, alacakalrı ödenmediği gerekçesiyle siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet etmişti. Alman kaleci kısa süre sonra ise sözleşmesini feshederek Beşiktaş'tan ayrıldı.
Matias Bjarsmyr (Gençlerbirliği)
Gençlerbirliği'nin İsveçli orta saha oyuncusu, corona virüsü döneminde kulübüyle olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Başkent ekibi ayrılık nedeniyle ilgili açıklama yapmadı.
Robert Mak (Konyaspor)
Konyaspor'un ocak ayı transfer döneminde Rus devi Zenit'ten kadrosuna kattığı Slovak yıldız, corona virüsü dönemini ailesiyle geçirmek istediğini belirtip takımdan ayrıldı.
Adam Stachowiak (Denizlispor)
Kurtardığı penaltılarla kısa sürede Süper Lig'e damga vuran Denizlispor'un Polonyalı kalecisi, alacaklarını gerekçe göstererek yeşil-siyahlı kuüpten ayrıldı.