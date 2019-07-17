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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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CANLI... Süper Lig'de fikstür çekimi yapılıyor!

Spor Toto Süper Lig'de 2019/2020 sezonu kura çekimi bugün (17 Temmuz 2019) Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılımıyla gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. İşte merakla beklenen 2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstürü ve derbi tarihleri...

17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:15 Güncelleme: 17.07.2019 21:25
Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri
Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri

2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi gerçekleştiriliyor.

GALERİ GÜNCELLENMEKTEDİR...

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Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri
Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri

1.HAFTA

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR

GÖZTEPE - ANTALYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - ÇAYKUR RİZESPOR

KONYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ

DENİZLİSPOR - GALATASARAY

FENERBAHÇE - GAZİŞEHİR GFK

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR

Y. MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR

Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri
Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri

2.HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri
Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri

3.HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri
Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri

4.HAFTA

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