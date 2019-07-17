CANLI... Süper Lig'de fikstür çekimi yapılıyor!

Spor Toto Süper Lig'de 2019/2020 sezonu kura çekimi bugün (17 Temmuz 2019) Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılımıyla gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. İşte merakla beklenen 2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstürü ve derbi tarihleri...