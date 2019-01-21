Bursaspordan ay-yıldızlı kareografi - Fotomaç
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Bursaspor'dan ay-yıldızlı kareografi

Bursasporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı öncesinde Türk bayraklarıyla ay-yıldızlı kareografi yaptı.
21 Ocak 2019 Pazartesi, 20:38:23 Güncelleme: 20:40:16
Bursaspordan ay-yıldızlı kareografi

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında sarı-lacivertli ekibi ağırlıyor.

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Bursaspordan ay-yıldızlı kareografi

Timsah, 21 puanla 11. sırada yer alırken, kanarya ise 16 puanla 17. sırada bulunuyor. Her iki takım da maçı kazanarak yükselişe geçmek istiyor.

Bursaspordan ay-yıldızlı kareografi

SAKHO UZUN BİR ARADAN SONRA KADRODA

Bursaspor'un golcü futbolcusu Diafra Sakho, uzun bir aradan sonra maç kadrosunda yer aldı. En son Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Sakho, ilk yarıyı kapatmıştı.

Bursaspordan ay-yıldızlı kareografi

Teknik Direktör Samet Aybaba, maçın gidişatına göre golcü oyuncudan faydalanmak istiyor. Yeşil-beyazlı takımda 2 hafta aradan sonra tekrar takıma dönen Ertuğrul Ersoy sahaya kaptan olarak çıkacak.

Bursaspordan ay-yıldızlı kareografi

TRİBÜNLER DOLDU

Öte yandan her iki takım taraftarları da karşılaşma öncesinde kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu. İki takım taraftarları takımlarına büyük destek veriyor. Yeşil-beyazlılar, oyuncuları tek tek tribünlere çağırıp yumruk şov yaptırdı.

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