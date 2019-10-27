Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinden kareler - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
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Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinden kareler

Süper Lig'in 9. haftasında iki dev ekip Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Dev mücadelede gülen taraf Umut Nayir'in tek golüyle Beşiktaş oldu. Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında ilginç bir olay yaşandı. Eski Beşiktaşlı Ryan Babel ve son günlerde taraftarla yaşadığı gerginlikle gündemde olan Younes Belhanda bir pozisyon sonrası tansiyonu yüksek bir şekilde tartıştılar. İşte mücadeleden kareler...

27 Ekim 2019 Pazar 19:45 Güncelleme: 27.10.2019 20:48
Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinden kareler

Süper Lig'in 9. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu.

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Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinden kareler

Ezeli rakiplerden Beşiktaş ve Galatasaray, Siyah-Beyazlılar'ın ev sahipliğinde karşı karşıya geldi.

Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinden kareler

90 dakikasında tek gol çıkan mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip Beşiktaş oldu. Siyah-Beyazlılar'ın golünü Umut Nayir kaydetti.

Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinden kareler

Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız isimlerinden Ryan Babel ve Younes Belhanda ilk yarının son anlarında yaşanılan bir pozisyon sonrası sert bir şekilde tartıştı.

Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinden kareler

Olayın ardından yaşanan pozisyon sonrası maça dönen ikilinin tartışma sebebinin pas tercihi nedeniyle olduğu öğrenildi.

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