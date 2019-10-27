Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinden kareler

Süper Lig'in 9. haftasında iki dev ekip Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Dev mücadelede gülen taraf Umut Nayir'in tek golüyle Beşiktaş oldu. Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında ilginç bir olay yaşandı. Eski Beşiktaşlı Ryan Babel ve son günlerde taraftarla yaşadığı gerginlikle gündemde olan Younes Belhanda bir pozisyon sonrası tansiyonu yüksek bir şekilde tartıştılar. İşte mücadeleden kareler...