Başakşehirden Seleznyova kanca!

Başakşehir'den Seleznyov'a kanca!

Akhisarspor'un gözden çıkardığı ve adı Galatasaray ile anılan Ukraynalı golcü Seleznyov'a Süper Lig'den bir talip daha!

28 Kasım 2018 Çarşamba, 12:04:22 Güncelleme: 13:44:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





