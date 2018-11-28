Başakşehirden Seleznyova kanca!

Akhisarspor'un gözden çıkardığı ve adı Galatasaray ile anılan Ukraynalı golcü Seleznyov'a Süper Lig'den bir talip daha!
28 Kasım 2018 Çarşamba, 12:04:22
Güncelleme: 13:44:57
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Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan ve takımdan gönderilmesi planlanan Ukraynalı golcü Seleznyov'a Galatasaray'ın ardından Süper Lig'den bir talip daha çıktı.
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Süper Lig'de fırtına gibi esen ve liderliği kimseye kaptırmayan Başakşehir transferde de hızlı gidiyor.
Devre arasında Akhisarspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Yevhen Seleznyov'u takibe aldığı iddia edildi.
Süper Lig lideri Başakşehir'in Ukraynalı yıldızın menajeriyle temasa geçtiği belirtildi. Galatasaray'ın da forvet adayları arasında yer alan Ukraynalı golcünün yeni adresi devre arasında netlik kazanacak.
Adebayor'la sorunlar yaşayan Abdullah Avcı'nın Seleznyov'un alınmasını istediği gelen bilgiler arasında.
Ligde yalnız 7 maçta forma giyerek 3 gol atan Seleznyov UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta da skor üretemedi.