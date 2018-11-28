Başakşehirden Seleznyova kanca! - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Başakşehir'den Seleznyov'a kanca!

Akhisarspor'un gözden çıkardığı ve adı Galatasaray ile anılan Ukraynalı golcü Seleznyov'a Süper Lig'den bir talip daha!
28 Kasım 2018 Çarşamba, 12:04:22 Güncelleme: 13:44:57
Başakşehirden Seleznyova kanca!

Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan ve takımdan gönderilmesi planlanan Ukraynalı golcü Seleznyov'a Galatasaray'ın ardından Süper Lig'den bir talip daha çıktı.

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Başakşehirden Seleznyova kanca!

Süper Lig'de fırtına gibi esen ve liderliği kimseye kaptırmayan Başakşehir transferde de hızlı gidiyor.

Başakşehirden Seleznyova kanca!

Devre arasında Akhisarspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Yevhen Seleznyov'u takibe aldığı iddia edildi.

Başakşehirden Seleznyova kanca!

Süper Lig lideri Başakşehir'in Ukraynalı yıldızın menajeriyle temasa geçtiği belirtildi. Galatasaray'ın da forvet adayları arasında yer alan Ukraynalı golcünün yeni adresi devre arasında netlik kazanacak.

Başakşehirden Seleznyova kanca!

Adebayor'la sorunlar yaşayan Abdullah Avcı'nın Seleznyov'un alınmasını istediği gelen bilgiler arasında.

Başakşehirden Seleznyova kanca!

Ligde yalnız 7 maçta forma giyerek 3 gol atan Seleznyov UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta da skor üretemedi.

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