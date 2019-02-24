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Başakşehir - Bursapor maçı oynanacak mı? İşte Fatih Terim Stadı'ndaki son durum...
Dün akşam yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir-Bursaspor müsabakasının bu akşam sorunsuz oynanabilmesi için çalışmalar sürüyor. İşte Fatih Terim Stadyumu'nun son durumu...
24 Şubat 2019 Pazar 15:06
Güncelleme: 24.02.2019 15:09
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Süper Lig'in 23. haftasında dün akşam oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Bursaspor mücadelesi, yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada hakem Halis Özkahya tarafından ertelenmişti.
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Bugün oynanması beklenen maç için stadı temizleme çalışmaları sürüyor.
Bugün de etkisini sürdüren kar yağışına rağmen saat 19.00'da kaldığı yerden devam etmesi beklenen müsabakanın sorunsuz oynanabilmesi için İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, stadın zemininde oluşan karların temizlenmesi için yoğun mesai harcıyor.
Görevliler, sabah saatlerinden itibaren başladıkları kart temizleme işlemini maç saatine kadar sürdürecek.
Bursaspor'dan bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi maç toplantısı yapıldığını belirten Yeşil-beyazlı kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;