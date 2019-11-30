Aykut Kocaman'dan istifa sinyali! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
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Aykut Kocaman'dan istifa sinyali!

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu. 6 maçtır kazanamayan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman maç sonu önemli açıklamalarda bulundu.
30 Kasım 2019 Cumartesi 18:29
Aykut Kocaman'dan istifa sinyali!

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u evinde 3-1 mağlup etti.

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Aykut Kocaman'dan istifa sinyali!

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, "Maç öncesinde her iki takımın da puana ihtiyacı vardı. Süreçte, sıkıntılı dönemler oldu.

Aykut Kocaman'dan istifa sinyali!

Bu dönem derin bir sıkıntı olarak gözüküyor. İki takımda da kazanan kimse o sıkıntıyı bir nebze düşürecekti.

Aykut Kocaman'dan istifa sinyali!

Sezonun bütüne yayılan görüntü bugün çok net bir şekilde ortaya çıktı. Kırılgan bir yapı, kolay pozisyonlar verme. Kritik anlar oldu, çarpan toplarla golü buldular.

Aykut Kocaman'dan istifa sinyali!

Bizi maçta tutan ise rakibin hatasıyla bulduğumuz gol oldu.

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