Aykut Kocaman'dan istifa sinyali!

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu. 6 maçtır kazanamayan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman maç sonu önemli açıklamalarda bulundu.
30 Kasım 2019 Cumartesi 18:29
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Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u evinde 3-1 mağlup etti.
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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, "Maç öncesinde her iki takımın da puana ihtiyacı vardı. Süreçte, sıkıntılı dönemler oldu.
Bu dönem derin bir sıkıntı olarak gözüküyor. İki takımda da kazanan kimse o sıkıntıyı bir nebze düşürecekti.
Sezonun bütüne yayılan görüntü bugün çok net bir şekilde ortaya çıktı. Kırılgan bir yapı, kolay pozisyonlar verme. Kritik anlar oldu, çarpan toplarla golü buldular.
Bizi maçta tutan ise rakibin hatasıyla bulduğumuz gol oldu.