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Arda Turan'ın transferinde büyük sürpriz! İşte gitmek istediği takım
Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, takımıyla olan sözleşmesini feshetmişti. Bonservisini eline alan tecrübeli futbolcunun adı uzun süre Galatasaray'la anılmıştı. Arda Turan'ın forma giymek istediği takım ortaya çıktı.
16 Ocak 2020 Perşembe 20:20
Güncelleme: 16.01.2020 20:21
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Ara transfer döneminde Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda Turan'ın transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli futbolcu sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'le arasındaki buzları eritmişti ve Galatasaray'a döneceği yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı.
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti ve transfer gerçekleşmedi. 32 yaşındaki futbolcunun hangi takıma gideceği merak edilirken Arjantin basınından sürpriz bir iddia geldi.
DIEGO MARADONA HAYRANI!
Habere göre, Arda Turan'ın Arjantin efsanesi Diego Maradona'ya büyük hayranlık duyduğu ve Boca Juniors'ta oynama isteğinde bunun etken olduğu ifade edildi.
BOCA JUNIORS'TA OYNAMAK İSTİYOR! Arjantin basınından TyC Sports'un haberine Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılık fesh eden Arda Turan; Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'ta forma giymek istiyor. Menajerlerin Boca Juniors ile temasa geçtiği ve henüz netleşen bir şey olmadığı kaydedildi.
Ülkemizde Galatasaray'da yetişen, ardından İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona formalarını terleten milli oyuncu, halen Barcelona'nın sözleşmeli futbolcusu. Son dönemde kiralık olarak forma giydiği Medipol Başakşehir'de forma şansı bulamayan Arda Turan'ın, Barcelona'ya dönmesi beklenmiyor.
Arda Turan'ın ismi geçtiğimiz günlerde diğer Latin Amerika ekipleri Flamengo ve Palmerias ile de anılmıştı. Kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona gibi takımların formasını giyen tecrübeli futbolcu, son olarak Medipol Başakşehir'de forma giymişti.