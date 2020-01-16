Arda Turan'ın transferinde büyük sürpriz! İşte gitmek istediği takım

BOCA JUNIORS'TA OYNAMAK İSTİYOR!

Arjantin basınından TyC Sports'un haberine Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılık fesh eden Arda Turan; Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'ta forma giymek istiyor. Menajerlerin Boca Juniors ile temasa geçtiği ve henüz netleşen bir şey olmadığı kaydedildi.