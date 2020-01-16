Arda Turan'ın transferinde büyük sürpriz! İşte gitmek istediği takım - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
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Arda Turan'ın transferinde büyük sürpriz! İşte gitmek istediği takım

Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, takımıyla olan sözleşmesini feshetmişti. Bonservisini eline alan tecrübeli futbolcunun adı uzun süre Galatasaray'la anılmıştı. Arda Turan'ın forma giymek istediği takım ortaya çıktı.
16 Ocak 2020 Perşembe 20:20 Güncelleme: 16.01.2020 20:21
Arda Turan'ın transferinde büyük sürpriz! İşte gitmek istediği takım
Ara transfer döneminde Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda Turan'ın transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli futbolcu sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'le arasındaki buzları eritmişti ve Galatasaray'a döneceği yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı.
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Arda Turan'ın transferinde büyük sürpriz! İşte gitmek istediği takım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti ve transfer gerçekleşmedi. 32 yaşındaki futbolcunun hangi takıma gideceği merak edilirken Arjantin basınından sürpriz bir iddia geldi.

Arda Turan'ın transferinde büyük sürpriz! İşte gitmek istediği takım
DIEGO MARADONA HAYRANI!

Habere göre, Arda Turan'ın Arjantin efsanesi Diego Maradona'ya büyük hayranlık duyduğu ve Boca Juniors'ta oynama isteğinde bunun etken olduğu ifade edildi.
Arda Turan'ın transferinde büyük sürpriz! İşte gitmek istediği takım

BOCA JUNIORS'TA OYNAMAK İSTİYOR!
Arjantin basınından TyC Sports'un haberine Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılık fesh eden Arda Turan; Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'ta forma giymek istiyor. Menajerlerin Boca Juniors ile temasa geçtiği ve henüz netleşen bir şey olmadığı kaydedildi.

Arda Turan'ın transferinde büyük sürpriz! İşte gitmek istediği takım

Ülkemizde Galatasaray'da yetişen, ardından İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona formalarını terleten milli oyuncu, halen Barcelona'nın sözleşmeli futbolcusu. Son dönemde kiralık olarak forma giydiği Medipol Başakşehir'de forma şansı bulamayan Arda Turan'ın, Barcelona'ya dönmesi beklenmiyor.


Arda Turan'ın transferinde büyük sürpriz! İşte gitmek istediği takım

Arda Turan'ın ismi geçtiğimiz günlerde diğer Latin Amerika ekipleri Flamengo ve Palmerias ile de anılmıştı. Kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona gibi takımların formasını giyen tecrübeli futbolcu, son olarak Medipol Başakşehir'de forma giymişti.

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