Alanyaspor - Kasımpaşa maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi ekip 10 ve 53'üncü dakikalarda Cisse ile 89'uncu dakikada Josef Sural'ın attığı golle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
23 Şubat 2019 Cumartesi 18:18
Güncelleme: 23.02.2019 18:20
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Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
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Ev sahibi ekip 10 ve 53'üncü dakikalarda Cisse ile 89'uncu dakikada Josef Sural'ın attığı golle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.