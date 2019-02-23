Alanyaspor - Kasımpaşa maçından kareler - Fotomaç
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Alanyaspor - Kasımpaşa maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi ekip 10 ve 53'üncü dakikalarda Cisse ile 89'uncu dakikada Josef Sural'ın attığı golle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
23 Şubat 2019 Cumartesi 18:18 Güncelleme: 23.02.2019 18:20
Alanyaspor - Kasımpaşa maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

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Alanyaspor - Kasımpaşa maçından kareler

Ev sahibi ekip 10 ve 53'üncü dakikalarda Cisse ile 89'uncu dakikada Josef Sural'ın attığı golle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Alanyaspor - Kasımpaşa maçından kareler

İşte Alanyaspor - Kasımpaşa maçından kareler...

Alanyaspor - Kasımpaşa maçından kareler
Alanyaspor - Kasımpaşa maçından kareler
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