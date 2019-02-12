Ahmet Çakar: Türk hakemliğini MHK değil başka birileri yönetiyor - Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Ahmet Çakar: Türk hakemliğini MHK değil başka birileri yönetiyor

Fotomaç'ın usta yazarı Ahmet Çakar, son dönemlerde artan hakem hatalarını köşesinde değerlendirdi. Yusuf Namoğlu'nun görevini bırakması gerektiğini dile getiren Çakar, MHK'da perde arkasında yaşanan olayları açıkladı.
12 Şubat 2019 Salı 08:22 Güncelleme: 12.02.2019 08:26
Ahmet Çakar: Türk hakemliğini MHK değil başka birileri yönetiyor

Ahmet Çakar: MHK gitmeli

MHK işi Galatasaray-Konya maçından sonra kaybetti. Söz konusu maçta hakem Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Halis Özkahya yanlış kararla Galatasaray aleyhine verilen hatalı bir penaltıyı VAR'a rağmen değiştirmediler.

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Ahmet Çakar: Türk hakemliğini MHK değil başka birileri yönetiyor

Galatasaray iki puan kaybetti. Çok sert açıklamada bulundular ve TFF'den Ali Dürüst istifa etti. MHK bu baskılara yanlış reaksiyon gösterdi. Resmi yazıyla hakem Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Halis Özkahya'yı süresiz dinlendireceklerini açıkladılar. İşte MHK'nin yok oluşunun miladı burasıdır. MHK pek tabii ki hata yapan hakemi dinlendirecektir.

Ahmet Çakar: Türk hakemliğini MHK değil başka birileri yönetiyor

Ama bu dinlendirmenin, Galatasaray'ın gazını almak ve Ali Dürüst'ün tekrar göreve gelmesini sağlamak için resmi açıklamaya dönmesi tarihi bir yanlıştır. Bu resmi açıklama sonrası da Kulüpler Birliği haklı olarak MHK'ya tepki gösterdi ve MHK geri adım atmak zorunda kaldı.

Ahmet Çakar: Türk hakemliğini MHK değil başka birileri yönetiyor

İşte bu dakikadan sonra Türk hakemliğini MHK değil, başka birileri yönetmeye başladı. Geçen hafta Türkiye'de fazla gündeme gelmeyen korkunç bir olay yaşandı. Erzurum - Rize maçı küme düşme açısından büyük bir finaldi. Bu maçın hakemi asla Özgür Yankaya gibi bir isim olmamalıydı. Peki Özgür kim?

Ahmet Çakar: Türk hakemliğini MHK değil başka birileri yönetiyor

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun yıllardır mentörlüğünü, ağabeyliği ve hamiliğini yaptığı bir hakemdir. Gitti, Erzurum'un bal gibi golünü iptal etti ve Erzurum maçı kaybetti.

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