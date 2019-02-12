Ahmet Çakar: Türk hakemliğini MHK değil başka birileri yönetiyor

Galatasaray iki puan kaybetti. Çok sert açıklamada bulundular ve TFF'den Ali Dürüst istifa etti. MHK bu baskılara yanlış reaksiyon gösterdi. Resmi yazıyla hakem Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Halis Özkahya'yı süresiz dinlendireceklerini açıkladılar. İşte MHK'nin yok oluşunun miladı burasıdır. MHK pek tabii ki hata yapan hakemi dinlendirecektir.