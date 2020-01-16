4 büyüklerden transfer operasyonu! Süper Lig...

Peki hangi kulüplerin ismi için hangi oyuncularla anılıyor? Hangi isim ile ön protokol imzalandı, hangi isim için söylentiler ayyuka çıkmış durumda? İşte Süper Lig'in 4 devi olan Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ve için öne çıkan transfer dedikoduları, takımdan ayrılacağı söylenen isimler ve yaşanan son gelişmeler. Son dakika transfer haberleri...