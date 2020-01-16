4 büyüklerden transfer operasyonu! Süper Lig...
Süper Lig'de ilk devre sona ererken 4 Ocak'ta başlayan transfer tescil sezonu öncesi kulüpler temaslarını sıklaştırırken özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle görüşme halinde hatta bazı isimleri kadrosuna kattı. İşte 4 dev kulüp için ortaya atılan transfer iddiaları, söylentiler, imzalanan ön protokoller, dedikodular, son dakika transfer haberleri...
Peki hangi kulüplerin ismi için hangi oyuncularla anılıyor? Hangi isim ile ön protokol imzalandı, hangi isim için söylentiler ayyuka çıkmış durumda? İşte Süper Lig'in 4 devi olan Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ve için öne çıkan transfer dedikoduları, takımdan ayrılacağı söylenen isimler ve yaşanan son gelişmeler. Son dakika transfer haberleri...
LUYINDAMA: Demokratik Kongo Milli Takımı'nın maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Luyindama hakkında son karar verildi. Başarılı savunma oyuncusunun sözleşmesi sezon sonuna kadar dondurulacak. Bu şekilde yabancı kontenjanında yer açacak olan Sarı-Kırmızılılar, Luyindama'nın yerine bir takviye daha yapacak. Sol diz ön çapraz bağı ve menisküs ameliyatı olan 25 yaşındaki savunmacı, gelecek sezonun yaz kampı çalışmalarına katılması hedefliyor.
NAGATOMO: Galatasaray'da Nagatomo defteri kapandı. Antalyaspor 11'inde yer alan Japon futbolcu gençleştirme operasyonunda takımdan gönderilecek isimler arasında yer aldı. Nagatomo, Antalya maçının ardından takıma veda etti. Terim'in, "Ayrılsak da beraberiz. Onu çok seviyoruz" dediği futbolcu, ücretinin ikinci yarıdaki bölümünü talep etmeyerek yine takdir topladı. Yuto'nun, Bologna ile görüştüğü belirtiliyor.