36 yaşındaki Egemen Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Erzurum Büyükşehir Belediyespor forması giyen Egemen Korkmaz'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 36 yaşındaki futbolcunun kariyerini yeniden Süper Lig'de devam ettireceği konuşuluyor. İşte detaylar...
11 Haziran 2019 Salı 15:06
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Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasıyla bombalar patlamaya başladı.
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Erzurumspor'dan ayrılan 36 yaşındaki Egemen Korkmaz'ın yeni takımı belli oldu.
Erzurumspor'da sözleşme imzalarken, "İnşallah son sözleşmem olur" diyen Egemen'in yeni bir sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
Tecrübeli futbolcunun Süper Lig'e yeni çıkan ekiple temas halinde olduğu iddia edildi.
DENİZLİSPOR YAKIN TAKİPTE
Şu ana kadar teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda birçok futbolcuyla temasa geçen Denizlispor'un son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan deneyimli stoper Egemen Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladığı ileri sürüldü.
Erzurumspor'la sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmeyi düşündüğü ve Denizlispor'a olumlu cevap verdiği dile getirildi.
Kartalspor'da futbola başlayan Egemen, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Will 1900, Başakşehir ve Erzurumspor formalarını giydi.