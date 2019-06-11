36 yaşındaki Egemen Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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36 yaşındaki Egemen Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Erzurum Büyükşehir Belediyespor forması giyen Egemen Korkmaz'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 36 yaşındaki futbolcunun kariyerini yeniden Süper Lig'de devam ettireceği konuşuluyor. İşte detaylar...
11 Haziran 2019 Salı 15:06
36 yaşındaki Egemen Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu

Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasıyla bombalar patlamaya başladı.

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36 yaşındaki Egemen Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu

Erzurumspor'dan ayrılan 36 yaşındaki Egemen Korkmaz'ın yeni takımı belli oldu.

36 yaşındaki Egemen Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu

Erzurumspor'da sözleşme imzalarken, "İnşallah son sözleşmem olur" diyen Egemen'in yeni bir sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

36 yaşındaki Egemen Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu

Tecrübeli futbolcunun Süper Lig'e yeni çıkan ekiple temas halinde olduğu iddia edildi.

36 yaşındaki Egemen Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu

DENİZLİSPOR YAKIN TAKİPTE

Şu ana kadar teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda birçok futbolcuyla temasa geçen Denizlispor'un son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan deneyimli stoper Egemen Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

36 yaşındaki Egemen Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu

Erzurumspor'la sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmeyi düşündüğü ve Denizlispor'a olumlu cevap verdiği dile getirildi.

36 yaşındaki Egemen Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu

Kartalspor'da futbola başlayan Egemen, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Will 1900, Başakşehir ve Erzurumspor formalarını giydi.

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