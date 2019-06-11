36 yaşındaki Egemen Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu

DENİZLİSPOR YAKIN TAKİPTE

Şu ana kadar teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda birçok futbolcuyla temasa geçen Denizlispor'un son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan deneyimli stoper Egemen Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladığı ileri sürüldü.