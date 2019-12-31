2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri belirlendi! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Aralık 2019, Salı
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Haberler Galeri 2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri belirlendi!

2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri belirlendi!

Türkiye Futbol Fedeasyonu, son zamanlarda gündemde olan harcama limitleriyle alakalı resmi bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Süper Lig ekiplerinin 2019-2020 sezonu takım harcama limitleri kamuoyu ile paylaşıldı. İşte TFF'nin açıkladığı o liste...

31 Aralık 2019 Salı 12:10 Güncelleme: 31.12.2019 12:14
2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri belirlendi!

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı. İşte TFF'den yapılan o açıklama:

Kulüp Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 No'lu toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK.XII/G bölümü uyarınca Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitlerinin artırım koşulları değerlendirilmiş ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitleri, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan aşağıdaki şekilde revize edilmiştir

Buna göre;

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2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri belirlendi!

18.YUKATEL DENİZLİSPOR

78.184.551-TL

2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri belirlendi!

17.GENÇLERBİRLİĞİ

84.125.951-TL

2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri belirlendi!

16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

96.545.656-TL

2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri belirlendi!

15.GÖZTEPE A.Ş.

88.726.737-TL

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