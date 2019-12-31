2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri belirlendi!

Türkiye Futbol Fedeasyonu, son zamanlarda gündemde olan harcama limitleriyle alakalı resmi bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Süper Lig ekiplerinin 2019-2020 sezonu takım harcama limitleri kamuoyu ile paylaşıldı. İşte TFF'nin açıkladığı o liste...