2018de Twitterın şampiyonu Galatasaray

Galatasaray, Twitter 'da 2018 yılının en çok etkileşim alan spor kulübü oldu.
7 Aralık 2018 Cuma, 14:15:10
Güncelleme: 15:17:04
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Galatasaray, Twitter'da 2018 yılının en çok etkileşim alan spor kulübü oldu..
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Twitter'ın açıkladığı 2018 verilerine göre Türkiye, bu sene Twitter'da en çok Galatasaray'ın resmi hesabıyla etkileşime geçti.
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Süper Lig'de 2018 yılını şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabına yazdığı "Bakın kim geri döndü?" tweet'i de, Türkiye'de 2018'de en çok retweet edilen spor tweeti olarak dikkati çekti. Terim'n bu attığı bu tweet 97.217 retweet aldı.
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Twitter'da 2018 senesinde en çok konuşulan etiket ise Beşiktaş oldu.
Siyah-beyazlıların yürüttüğü #cometobeşiktaş, #beşiktaşınmaçıvar gibi kampanyalar, kullanıcılarla arasında zengin bir etkileşim olmasını sağladı.