2000'li yılların unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbileri
25.05.2003 | BEŞİKTAŞ 1-0 GALATASARAY
Siyah-beyazlılar, kuruluşlarının 100. yılını kutladıkları sezonun son derbisini 10 numarasının fileleri havalandırmasıyla kazanmış, Ercan Taner'in unutulmaz "Sergen attı, şampiyonluk geldi" nidaları ve tribünleri dolduran coşkulu taraftarlarının eşliğinde şampiyonluğa uzanmayı başarmışlardı.
04.04.2004 | GALATASARAY 1-2 BEŞİKTAŞ
Ne kadar ev sahibi takım statüsünde olsa da bu derbiyi evinden çok uzakta, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynamak zorunda kalan Galatasaray, kalesinde gördüğü iki penaltı golüyle mağlup olmuş, dönemin başkanı rahmetli Canaydın'ın "Ali Aydın düdüğünü assın" demecinden sonra Aydın hakemliği bıraktığını açıklamıştı.
07.05.2006 | BEŞİKTAŞ 1-2 GALATASARAY
Ezeli rakibinin, kendi sahasında ikinci yarının ortalarına kadar önde götürdüğü maçta Hasan Kabze'yle önce eşitliği sağlayan Galatasaray, herkesin "Maç böyle bitti" dediği anda 90'da yine Kabze'nin bulduğu golle galip gelmiş ve sezon sonunda kutlayacağı şampiyonluk yolunda dev bir adım atmıştı.
16.04.2012 | BEŞİKTAŞ 0-2 GALATASARAY
Türk futbolunda ilk ve son kez uygulanan Süper Final sürecinde deplasmanda oynadığı zorlu maçı kazanmayı bilen Galatasaray'da, özellikle Aydın Yılmaz'ın kaydettiği güzel gol derbi tarihine geçmiş, maçı statta takip eden Beşiktaş taraftarının da alkışını almıştı.
26.08.2012 | BEŞİKTAŞ 3-3 GALATASARAY
Takip edenlerin gole doyduğu derbinin önüne geçen ve maçın unutulmaz olmasını sağlayan asıl konu, eski Beşiktaş'lı Burak Yılmaz'ın son dakikalara doğru takımına kazandırdığı tartışmalı penaltıydı. Aradan beş sene geçmesine rağmen siyah-beyazlı taraftarlar Yılmaz'ı kolay kolay affedebilecek gibi gözükmüyorlar.
22.09.2013 | BEŞİKTAŞ 0-3 GALATASARAY
Stadının inşaat aşamasında olduğu dönemde ezeli rakibini Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırlayan Beşiktaş Hugo Almeida'nın kafasıyla ilk yarıyı önde kapatsa da, ikinci yarıda Didier Drogba'nın iki golüne engel olamamıştı. Maçın önüne geçen asıl konu ise, Felipe Melo'nun Atiba'ya sert müdahalesiyle başlayan ve siyah-beyazlıların hükmen mağlubiyetiyle sonuçlanan saha olaylarıydı.
14.12.2015 | BEŞİKTAŞ 2-1 GALATASARAY
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan son Beşiktaş – Galatasaray derbisinde siyah-beyazlılar, bu eşleşme özelindeki 10 maçlık galibiyet hasretine son vermiş, Gökhan Töre'nin kazananı belirleyen golünden sonra yaşadığı "Töreface" sevinci uzun süre gündemden düşmemişti.
14.12.2015 | BEŞİKTAŞ 2-1 GALATASARAY
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan son Beşiktaş – Galatasaray derbisinde siyah-beyazlılar, bu eşleşme özelindeki 10 maçlık galibiyet hasretine son vermiş, Gökhan Töre'nin kazananı belirleyen golünden sonra yaşadığı "Töreface" sevinci uzun süre gündemden düşmemişti.
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