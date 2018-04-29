2000'li yılların unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbileri

04.04.2004 | GALATASARAY 1-2 BEŞİKTAŞ

Ne kadar ev sahibi takım statüsünde olsa da bu derbiyi evinden çok uzakta, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynamak zorunda kalan Galatasaray, kalesinde gördüğü iki penaltı golüyle mağlup olmuş, dönemin başkanı rahmetli Canaydın'ın "Ali Aydın düdüğünü assın" demecinden sonra Aydın hakemliği bıraktığını açıklamıştı.