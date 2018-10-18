18 Ekim Spor Gündemi - Galeri - Fotomaç
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    18 Ekim Spor Gündemi

    Sporda yaşanan günün tüm gelişmeleri bu haberde
    18 Ekim 2018 Perşembe, 23:09:26 Güncelleme: 23:18:52
    18 Ekim Spor Gündemi

    İŞTE FATİH TERİM'İN ALACAĞI ÜCRET!

    Terim, yılda 20 milyon TL kazanacak. Kendisine yıllık TEFE, TÜFE üzerinden zam yapılacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    18 Ekim Spor Gündemi

    CENK TOSUN KAMPANYASI!

    Everton medyası, Cenk'in kalması için kampanya başlattı. Bedelsiz Beşiktaş'a verilmesi için "Delilik" denildi.

    18 Ekim Spor Gündemi

    GALATASARAY BOMBAYI PATLATACAK!

    Mustafa Cengiz, Fatih Terim'e Mario Balotelli sözü verdi.

    18 Ekim Spor Gündemi

    BEŞİKTAŞ'A SAĞ BEK İTALYA'DAN!

    İtalyan basını, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Patric Gabarron'u Lazio'dan resmen istediğini ileri sürdü.

    18 Ekim Spor Gündemi

    GELECEĞİN YILDIZINI GETİRECEK!

    Meksika basınında yer alan habere göre, America takımında forma giyen 18 yaşındaki Diego Lainez bir süredir sarı-lacivertli ekip tarafından izleniyor.

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