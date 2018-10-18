18 Ekim Spor Gündemi - Galeri - Fotomaç
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18 Ekim Spor Gündemi
Sporda yaşanan günün tüm gelişmeleri bu haberde
18 Ekim 2018 Perşembe, 23:09:26
Güncelleme: 23:18:52
İŞTE FATİH TERİM'İN ALACAĞI ÜCRET!
Terim, yılda 20 milyon TL kazanacak. Kendisine yıllık TEFE, TÜFE üzerinden zam yapılacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
CENK TOSUN KAMPANYASI!
Everton medyası, Cenk'in kalması için kampanya başlattı. Bedelsiz Beşiktaş'a verilmesi için "Delilik" denildi.
GALATASARAY BOMBAYI PATLATACAK!
Mustafa Cengiz, Fatih Terim'e Mario Balotelli sözü verdi.
BEŞİKTAŞ'A SAĞ BEK İTALYA'DAN!
İtalyan basını, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Patric Gabarron'u Lazio'dan resmen istediğini ileri sürdü.
GELECEĞİN YILDIZINI GETİRECEK!
Meksika basınında yer alan habere göre, America takımında forma giyen 18 yaşındaki Diego Lainez bir süredir sarı-lacivertli ekip tarafından izleniyor.