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17 Ekim 2018 Spor Gündemi
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17 Ekim 2018 Çarşamba, 22:13:14 Güncelleme: 23:56:32
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Galatasaray'da sakatlık şoku!
Fas Milli Takımı'ndan dönen Younes Belhanda'nın milli takımındaki antrenman sonrası sol kasığında tespit edilen ikinci derece zorlanma nedeniyle tedavisine başlandı.
Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın Tanzanya ile oynadığı maçın ardından sağ kasık adalesinde ağrıhisseden Garry Rodrigues'in tedavisine başlandı.
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