17 Ekim 2018 Spor Gündemi - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    17 Ekim 2018 Spor Gündemi

    Günün sporda yaşanan tüm gelişmeleri bu haberde
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 22:13:14 Güncelleme: 23:56:32
    17 Ekim 2018 Spor Gündemi

    Galatasaray, Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'a farklı kaybetti

    FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı, Galatasaray'ı 79-40 yenen Rus ekibi UMMC Ekaterinburg kazandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    17 Ekim 2018 Spor Gündemi

    Galatasaray'da sakatlık şoku!

    Fas Milli Takımı'ndan dönen Younes Belhanda'nın milli takımındaki antrenman sonrası sol kasığında tespit edilen ikinci derece zorlanma nedeniyle tedavisine başlandı.

    Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın Tanzanya ile oynadığı maçın ardından sağ kasık adalesinde ağrıhisseden Garry Rodrigues'in tedavisine başlandı.

    17 Ekim 2018 Spor Gündemi

    Galatasaray'da çılgın transfer operasyonu!

    Sarı-Kırmızılılar Belhanda ve Feghouli'yi satarak, ara transfer döneminde 2 forvet almak istiyor.

    17 Ekim 2018 Spor Gündemi

    Jailson'a dev talip!

    Fenerbahçe'nin ön liberosu Jailson, Atletico Madrid'in radarında

    17 Ekim 2018 Spor Gündemi

    Beşiktaş'tan Cenk Tosun jesti

    Siyah-Beyazlılar baba olan Cenk Tosun'u kutladı.

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