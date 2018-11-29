Fury ve Wilder arasında gergin anlar! - Galeri - Fotomaç
29 Kasım 2018, Perşembe
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Fury ve Wilder arasında gergin anlar!

WBC ağır sıklet unvan maçında karşılaşacak Fury ve Wilder, 2 Aralık'ta Los Angeles'taki karşılaşma öncesi gazetecilerin karşısına çıktı.
29 Kasım 2018 Perşembe, 15:45:40 Güncelleme: 15:46:43
Fury ve Wilder arasında gergin anlar!

Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet unvan maçı öncesi ABD'li Deontay Wilder ile İngiliz Tyson Fury, basın toplantısı düzenledi.

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Fury ve Wilder arasında gergin anlar!

Karşılaşmanın yapılacağı ABD'nin Los Angeles kentinde gazetecilerin karşısına çıkan Wilder ve Fury'nin iddialı açıklamalarda bulunduğu basın toplantısı, gergin geçti.

Fury ve Wilder arasında gergin anlar!

Kariyerinin en büyük maçına çıkacağını belirten 30 yaşındaki Fury, "Bu sözlerimi bir kenara yazın, onu nakavt edeceğim. Wilder sert bir adam değil, sadece rol yapıyor. Antrenman ve hazırlık sürecini sakatlık olmadan atlattım. Şu ana kadar her şey harika gitti. Maçta stratejimi ringe yansıtarak kazanacağım." ifadelerini kullandı.

Fury ve Wilder arasında gergin anlar!

Beklediği anın geldiğini vurgulayan 33 yaşındaki Wilder ise "Şimdi benim zamanım. Fury'nin devri, Klitschko'yu yendiğinde kapandı. Sabırla bekledim ve benim zamanım geldi. Tyson Fury'yi nakavt edeceğim. Gerçek bir boksör olmadığımı söylüyorlar. Aynı şeyi Bermane Stiverne'i yendiğimde de söylemişlerdi. Fury'yi yeneceğim ve kimin daha iyi olduğunu herkese göstereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Fury ve Wilder arasında gergin anlar!

İki boksör, basın toplantısının ardından her unvan maçı öncesinde olduğu gibi ayağa kalkıp karşılıklı durarak birbirlerine meydan okudu. Bir süre tartışan Wilder ve Fury'nin ekibindekilerin de tartışmaya dahil olmasıyla iki boksörün buluşması gergin bir şekilde tamamlandı.

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