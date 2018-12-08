1990lı yıllara damga vuran fotoğraflar

1990'lı yıllara damga vuran fotoğraflar
Şenol Güneş, Fatih Terim, David Beckham... Bu fotoğraflar, Türkiye ve dünya futbolunda 1990'lı yıllara damgasını vurdu!
8 Aralık 2018 Cumartesi, 14:58:17
Güncelleme: 15:19:53
Türkiye ve dünya futbolunda 1990'lı yıllara damgasını vuran fotoğraflar...
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