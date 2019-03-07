Sosyal medya gündemi (7 Mart 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (7 Mart 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Mesut Özil'in Hintli hayranlarından gelen fotoğrafı paylaşması yaklaşık yarım milyon kişi tarafından beğenildi.
7 Mart 2019 Perşembe 17:45
Güncelleme: 07.03.2019 17:59
GALERİ DEVAM EDİYOR
Benzia'dan Jordan ve Lebron paylaşımı.
Buffon gene kupayı alamadı.
Burak Yılmaz'dan Necip Uysal paylaşımı.
Şampiyonlar Ligi instagram hesabından Cantona, Ferguson ve Solskjaer paylaşımı.