Sosyal medya gündemi (7 Mart 2019) - Fotomaç
07 Mart 2019, Perşembe
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Sosyal medya gündemi (7 Mart 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Mesut Özil'in Hintli hayranlarından gelen fotoğrafı paylaşması yaklaşık yarım milyon kişi tarafından beğenildi.
7 Mart 2019 Perşembe 17:45 Güncelleme: 07.03.2019 17:59
Sosyal medya gündemi (7 Mart 2019)

Balotelli'nin paylaşımı.

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Sosyal medya gündemi (7 Mart 2019)

Benzia'dan Jordan ve Lebron paylaşımı.

Sosyal medya gündemi (7 Mart 2019)

Buffon gene kupayı alamadı.

Sosyal medya gündemi (7 Mart 2019)

Burak Yılmaz'dan Necip Uysal paylaşımı.

Sosyal medya gündemi (7 Mart 2019)

Şampiyonlar Ligi instagram hesabından Cantona, Ferguson ve Solskjaer paylaşımı.

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