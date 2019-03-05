Sosyal medya gündemi (5 Mart 2019) - Fotomaç
05 Mart 2019, Salı
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Sosyal medya gündemi (5 Mart 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Galatasaray'ın golcüsü Diagne'nin paylaşımı ise günün önemli gelişmeleri arasında yer aldı.
5 Mart 2019 Salı 16:34 Güncelleme: 05.03.2019 17:00
Sosyal medya gündemi (5 Mart 2019)

Messi'nin eşi ve çocuklarının kar keyfi.

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Sosyal medya gündemi (5 Mart 2019)

Umut Nayir'den NBA paylaşımı: Play-off'lar geliyor.

Sosyal medya gündemi (5 Mart 2019)

Cenk Gönen'in paylaşımı...

Sosyal medya gündemi (5 Mart 2019)

Rodrigues ve çocukları...

Sosyal medya gündemi (5 Mart 2019)

Pirlo ve Del Piero bir arada...

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