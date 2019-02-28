Sosyal medya gündemi (28 Şubat 2019) - Fotomaç
28 Şubat 2019, Perşembe
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Sosyal medya gündemi (28 Şubat 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımları derledik. Tahkim Kurulu tarafından cezası bir maça düşürülen Jahovic'in paylaşımı güldürdü.
28 Şubat 2019 Perşembe 17:49 Güncelleme: 28.02.2019 17:53
Sosyal medya gündemi (28 Şubat 2019)

Konyaspor'dan TBT paylaşımı

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Sosyal medya gündemi (28 Şubat 2019)

Zajc idmanda.

Sosyal medya gündemi (28 Şubat 2019)

Bursasporlu oyuncular kahvaltıda.

Sosyal medya gündemi (28 Şubat 2019)

Marcelo, kupada yarı finale yükselen takımı kutladı.

Sosyal medya gündemi (28 Şubat 2019)

Başakşehir idmanında kazanan ekip.

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