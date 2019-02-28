Sosyal medya gündemi (28 Şubat 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (28 Şubat 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımları derledik. Tahkim Kurulu tarafından cezası bir maça düşürülen Jahovic'in paylaşımı güldürdü.
28 Şubat 2019 Perşembe 17:49
Güncelleme: 28.02.2019 17:53
Konyaspor'dan TBT paylaşımı
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bursasporlu oyuncular kahvaltıda.
Marcelo, kupada yarı finale yükselen takımı kutladı.
Başakşehir idmanında kazanan ekip.