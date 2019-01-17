Sosyal medya gündemi (17 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (17 Ocak 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
17 Ocak 2019 Perşembe, 17:30:55
Güncelleme: 17:40:28
Jamie Vardy idmana spider man kostümüyle katıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cenk Tosun, yazdan kalan bir kareyi paylaştı.
Neymar ile Mbappe, Nusret ile birlikte.
Serdar Aziz'den Ozan Kabak'a mesaj...
Serdar Gürler, oğlunu paylaştı.