Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez sevinçten ağladı

TEK BAŞINA ATLETICO MADRID'DEN DAHA FAZLA GOL ATTI

Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 160 maçta toplam 124 kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu bulunan 34 yaşındaki Portekizli forvet, Devler Ligi tarihinin en golcü ismi olarak anıldı. Tek başına Atletico Madrid takımından fazla gol attı. Portekizli yıldız, bugüne kadar turnuvada 118 gol kaydeden Atletico Madrid'i geride bıraktı. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, gol kralı olarak hafızalara kazındı. Sezon başında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo'nun, bu sezon yalnızca bir golü vardı. Üstelik Madrid'deki maçı İspanyol ekibi 2-0 kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus, sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Ronaldo, sahada şovunu yaptı.