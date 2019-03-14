Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez sevinçten ağladı - Fotomaç
14 Mart 2019, Perşembe
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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez sevinçten ağladı

Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Juventus, 2-0'ın rövanşında Atletico Madrid'i 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Ronaldo'yu sevgilisi Georgina Rodriguez tribünden izlerken gözyaşlarını tutamadı.
14 Mart 2019 Perşembe 15:45 Güncelleme: 14.03.2019 15:54
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez sevinçten ağladı

TEK BAŞINA ATLETICO MADRID'DEN DAHA FAZLA GOL ATTI
Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 160 maçta toplam 124 kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu bulunan 34 yaşındaki Portekizli forvet, Devler Ligi tarihinin en golcü ismi olarak anıldı. Tek başına Atletico Madrid takımından fazla gol attı. Portekizli yıldız, bugüne kadar turnuvada 118 gol kaydeden Atletico Madrid'i geride bıraktı. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, gol kralı olarak hafızalara kazındı. Sezon başında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo'nun, bu sezon yalnızca bir golü vardı. Üstelik Madrid'deki maçı İspanyol ekibi 2-0 kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus, sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Ronaldo, sahada şovunu yaptı.

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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez sevinçten ağladı

GEORGINA RODRIGUEZ SEVİNÇTEN AĞLADI
Portekizli yıldız, karşılaşmanın 27, 48 ve 86'ncı dakikalarında rakip fileleri havalandırdı. 3 gol atarak takımına adeta tek başına tur atlattı. Torino sokakları, bu görkemli galibiyeti ve turu kutlarken, Ronaldo mütevazıydı. Juventus, Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maç sayesinde adını çeyrek finale yazdırdı. Ronaldo'yu tribünden izleyen sevgilisi Georgina Rodriguez ise Ronaldo'nun tarihe geçen hat-trick'inin ardından sevinçten ağladı. Avrupa basını, Portekizli futbolcu için "Canavar, marslı ve kral" ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez sevinçten ağladı

Ronaldo'nun tarihe geçen 'hat-trick'inin ardından sevgilisi Georgina Rodriguez, duygulu anlar yaşadı. Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr. da babasının gollerinden sonra sevinçten yerinde duramadı.

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez sevinçten ağladı
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