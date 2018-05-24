İşte dünyanın en ünlü 50 sporcusu

Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, 2018 yılının en çok konuşulan sporcularını açıkladı. Oyuncuların internet üzerinden aranma sayılarının puanlandığı, yıllık cirolarının ve sosyal medyada takip edilme rakamlarının esas alındığı listede Mesut Özil dünya devlerini geride bıraktı. İşte o liste...



50. Saina Nehwal / Badminton, Hindistan



Arama puanı: 1

Ciro: 10 milyon Dolar

Sosyal medya takip: 7.9 milyon