Dünyaya damga vuran Müslüman sporcular

Son dönemde Khabib Nurmagomedov'un UFC'de tarih yazmasının ardından Müslüman sporcular yeniden gündeme geldi. İşte tarihe geçen Müslüman sporcular...
20 Ekim 2018 Cumartesi, 06:50:52
Güncelleme: 06:54:11
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MUHAMMED ALİ/BOKS
Sadece dünya boks tarihine değil, spor tarihine de adını altın harflerle kazımış bir efsane. Parladığı zamanda boksun krallarını (Henry Cooper, Karl Mildenberger, Jürgen Blin, Joe Bugner Richard Dunn vs) bir bir devirerek zirveye adını yazdıran Muhammed Ali çoğu kişinin bildiği gibi Müslüman.
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ZINEDINE ZIDANE/FUTBOL
23 Haziran 1972 doğumlu, tarihin en büyük futbolcularından biri kabul edilen, UEFA tarafından ''son 50 yılın en iyi futbolcusu'' seçilen efsane Fransız futbolcu Zinedine ''Zizo'' Zidane da Müslüman sporculardan.
FRANCK RIBERY/FUTBOL
7 Nisan 1983 doğumlu olan Fransız futbolcu şu an Alman devi Bayern Münich'te oynamakta. Ülkemizde kısa bir dönem de olsa Galatasaray forması da giymiş Fransız kanat oyuncusu Ribery, Müslümanlığı seçmiş yıldız sporculardan biri.
NICOLAS ANELKA/FUTBOL
Hepimizin yakından tanıdığı, dünya futbol tarihinde transfer düzeyinde en çok bonservis ödenen futbolcu olan eski Fenerbahçeli Nicholas Anelka da dinine bağlı bir Müslüman.
MARAT SAFIN/TENİS
Tatar kökenli sempatik Rus tenisçi Marat Safin de Müslüman olarak doğdu ve büyüdü. 2 tane Grand Slam'i bulunan başarılı tenisçi, Rus parlamentosunda politika yapıyor.