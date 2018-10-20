Dünyaya damga vuran Müslüman sporcular

MUHAMMED ALİ/BOKS

Sadece dünya boks tarihine değil, spor tarihine de adını altın harflerle kazımış bir efsane. Parladığı zamanda boksun krallarını (Henry Cooper, Karl Mildenberger, Jürgen Blin, Joe Bugner Richard Dunn vs) bir bir devirerek zirveye adını yazdıran Muhammed Ali çoğu kişinin bildiği gibi Müslüman.