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Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıktı!
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanacak. Bugün doğum günü olan Arda Turan'ın 12,5 yıla, Berkay Şahin'in ise 2 yıla kadar hapsi isteniyor.
30 Ocak 2019 Çarşamba, 10:39:54 Güncelleme: 10:44:04
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Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında "cinsel taciz", "kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti. 32. yaşını kutlayan Arda Turan'ın ilk kez görülecek duruşma için adliyeye geldi.
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