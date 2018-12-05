Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için Bodrumdan yazlık alıyor

Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için Bodrum'dan yazlık alıyor

Arda Turan, 2 ay önce anne olan eşi Aslıhan Doğan Turan'ın 33. yaş günü için önceki akşam sürpriz parti organize etti. Bununla da kalmayan ünlü futbolcunun, önümüzdeki yazı eşi ve oğluyla daha rahat geçirebilmek için Bodrum'dan 30 milyon TL'lik bir villa alacağı konuşuluyor...

5 Aralık 2018 Çarşamba, 12:02:47 Güncelleme: 12:32:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





