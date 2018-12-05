Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için Bodrumdan yazlık alıyor - Galeri - Fotomaç
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için Bodrum'dan yazlık alıyor

Arda Turan, 2 ay önce anne olan eşi Aslıhan Doğan Turan'ın 33. yaş günü için önceki akşam sürpriz parti organize etti. Bununla da kalmayan ünlü futbolcunun, önümüzdeki yazı eşi ve oğluyla daha rahat geçirebilmek için Bodrum'dan 30 milyon TL'lik bir villa alacağı konuşuluyor...
5 Aralık 2018 Çarşamba, 12:02:47 Güncelleme: 12:32:43
Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için Bodrumdan yazlık alıyor

Ünlü futbolcu Arda Turan, 2 ay önce oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan Turan için önceki akşam ailesinin ve yakın dostlarının katıldığı 40 kişilik bir doğum günü partisi düzenledi.

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Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için Bodrumdan yazlık alıyor

Turan, 33 yaşına basan güzel eşi için iki katlı ve çiçekli bir pasta yaptırdı. Dilek tutup mumları üfleyen Aslıhan Turan'ı Arda Turan, alnından öperek tebrik etti.

Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için Bodrumdan yazlık alıyor

EŞİNİN FAVORİSİ
Mekanı gece yarısından önce terk eden çift, çıkışta objektiflere mutluluk pozları verdi.

Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için Bodrumdan yazlık alıyor

Kısa sürede eski formuna kavuşan Aslıhan Turan, "Eşim yakın arkadaşlarımızla güzel bir organizasyon yapmış. Hamza Arda uyanmadan evimize dönüyoruz" dedi.

Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için Bodrumdan yazlık alıyor

Bu arada ünlü futbolcunun, hem eşine yaş günü jesti olarak hem de oğullarıyla yaz aylarını daha rahat geçirebilmek için Aslıhan Turan'ın çok sevdiği Bodrum'dan villa arayışına girdiği öğrenildi.

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