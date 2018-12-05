Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için Bodrumdan yazlık alıyor

Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için Bodrum'dan yazlık alıyor
Arda Turan, 2 ay önce anne olan eşi Aslıhan Doğan Turan'ın 33. yaş günü için önceki akşam sürpriz parti organize etti. Bununla da kalmayan ünlü futbolcunun, önümüzdeki yazı eşi ve oğluyla daha rahat geçirebilmek için Bodrum'dan 30 milyon TL'lik bir villa alacağı konuşuluyor...
5 Aralık 2018 Çarşamba, 12:02:47
Güncelleme: 12:32:43
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ünlü futbolcu Arda Turan, 2 ay önce oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan Turan için önceki akşam ailesinin ve yakın dostlarının katıldığı 40 kişilik bir doğum günü partisi düzenledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Turan, 33 yaşına basan güzel eşi için iki katlı ve çiçekli bir pasta yaptırdı. Dilek tutup mumları üfleyen Aslıhan Turan'ı Arda Turan, alnından öperek tebrik etti.
EŞİNİN FAVORİSİ Mekanı gece yarısından önce terk eden çift, çıkışta objektiflere mutluluk pozları verdi.
Kısa sürede eski formuna kavuşan Aslıhan Turan, "Eşim yakın arkadaşlarımızla güzel bir organizasyon yapmış. Hamza Arda uyanmadan evimize dönüyoruz" dedi.
Bu arada ünlü futbolcunun, hem eşine yaş günü jesti olarak hem de oğullarıyla yaz aylarını daha rahat geçirebilmek için Aslıhan Turan'ın çok sevdiği Bodrum'dan villa arayışına girdiği öğrenildi.