İngiliz boksör Anthony Joshua, ağır sıklet unvan maçında kariyerinde ilk kez, Meksikalı rakibi Andy Ruiz'e karşı 7. raundda nakavt olarak tarihi bir yenilgi aldı. Kilolu olduğu için dalga geçilen Ruiz ise bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2 Haziran 2019 Pazar 12:28
Güncelleme: 02.06.2019 12:28
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Ağır sıklet unvan maçında Meksikalı boksör Andy Ruiz, İngiliz boksör Anthony Joshua'yı 7. rauntta nakavt ederek, WBA, WBO-IBF,IBO kemerlerinin yeni sahibi oldu.
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Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği karşılaşmada, Türkiye saati ile 01.00'de gerçekleştirildi.
Meksika asıllı Amerikalı Andy Ruiz'in dünya şampiyonu olduğu mücadele öncesi rakibi Anthony Joshua'nın yenilgisi bulunmuyordu. İngiliz boksör çıktığı 22 maçın tamamını kazanmıştı.
Öte yandan kilolu olduğu için sık sık alay konusu olan Andy Ruiz'e karşı kaybeden Joshua maç sonu yaptığı açıklamada, "Destekçilerimi hayal kırıklığına uğrattım. Andy çok büyük dövüşçü. Tekrar görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.