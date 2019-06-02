İngiliz boksör Anthony Joshua, ağır sıklet unvan maçında kariyerinde ilk kez, Meksikalı rakibi Andy Ruiz'e karşı 7. raundda nakavt olarak tarihi bir yenilgi aldı. Kilolu olduğu için dalga geçilen Ruiz ise bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)