Marca'da yer alan habere göre; Chelsea'den 130 milyon euroya alınacak Eden Hazard da dahil teknik direktör Zidane'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Paul Pogba (150 milyon euro), Luka Jovic (60 milyon euro) ve Ferland Mendy (30 milyon euro) gibi isimler de eklenirse Madrid ekibinin harcayacağı miktar 465 milyon euroyu buluyor.