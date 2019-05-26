Başarısız bir sezonu geride bırakan İspanyol devi Real Madrid'de taraftarlar kazan kaldırdı. Başkan Florentino Perez'e baskı yapan eflatun-beyazlılar, gündemde olan transferler gerçekleşirse kulüp tarihinde görülmemiş bir harcamaya imza atacak.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
26 Mayıs 2019 Pazar 11:57
Güncelleme: 26.05.2019 12:24
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Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda hayal kırıklığı yaratan Real Madrid'in transfer listesi netleşiyor. Teknik direktör Zinedine Zidane'ın isteği doğrultusunda kulüp rekorunu kıracak şekilde bir bütçeyle transferler yapılacak.
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Eflatun-beyazlı ekipte taraftarların başkan Florentino Perez'e büyük tepkisi var. Alınan sonuçların sorumlusu olarak görülen Perez ise kesenin ağzını bir kez daha açıyor.
2009-2010 sezonunda kadrosuna Cristiano Ronaldo, Kaka ve Karim Benzema gibi isimleri dahil eden ve bu transferlere yaklaşık 250 milyon euro harcayan Real Madrid'de yeni rekor kapıda.
Geride bıraktığımız sezonu beklentilerin çok uzağında tamamlayan İspanyol devi daha şimdiden kasasından, Rodrygo (45 milyon euro) ve Militao (50 milyon euro) transferleriyle 95 milyon euroluk bir ödeme yaptı.
Marca'da yer alan habere göre; Chelsea'den 130 milyon euroya alınacak Eden Hazard da dahil teknik direktör Zidane'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Paul Pogba (150 milyon euro), Luka Jovic (60 milyon euro) ve Ferland Mendy (30 milyon euro) gibi isimler de eklenirse Madrid ekibinin harcayacağı miktar 465 milyon euroyu buluyor.