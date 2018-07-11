Real Madrid Ronaldo'nun yerine gelecek ismi belirledi
11 Temmuz 2018 Çarşamba, 12:01:09
Güncelleme: 12:03:40
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Real Madrid Ronaldo'nun yerine gelecek ismi belirledi
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Real Madrid'in Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a satmasının ardından yerine kimi alacağına dair tahminler başladı. İşte en çok öne çıkan isimler...
Real Madrid Ronaldo'nun yerine gelecek ismi belirledi
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KYLIAN MBAPPE
Fransız genç yıldız, Real Madrid'in Cristiano Ronaldo'nun yerine düşündüğü ilk isim. 19 yaşındaki genç yıldız, geçen sezon oynadığı 48 maçta 33 gol attı. PSG onun için 180 milyon Euro ödedi ama Real Madrid, çok daha büyük rakamları gözden çıkarmaya hazır...
Real Madrid Ronaldo'nun yerine gelecek ismi belirledi
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NEYMAR
Real Madrid, Neymar'ı Santos'ta oynadığı dönemde bile istiyordu. O dönem Brezilyalı süperstarı Barcelona'ya kaptıran Real Madrid, PSG'nin Neymar için ödediği 222 milyon Euro'nun üstüne çıkabilecek maddi güce sahip. Dünya Kupası'ndan kısa süre sonra Real Madrid'in bu transferi gerçekleştirdiğini görürsek şaşırmayız...
Real Madrid Ronaldo'nun yerine gelecek ismi belirledi
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EDEN HAZARD
Belçikalı yıldız, Real Madrid iddialarını dillendirdi. Chelsea'de Conte ile atışması, kulüpteki geleceğinin sorgulanması da bu transferin beklenen rakamların altında bitmesine sebep olabilir.
Real Madrid Ronaldo'nun yerine gelecek ismi belirledi
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HARRY KANE
Tottenham'ın süperstarı Harry Kane, uzun süredir Real Madrid ile anılıyordu. Özellikle, Benzema'nın yerine düşünülen Harry Kane için Ronaldo'nun da gitmesiyle birlikte Real Madrid daha agresif olabilir.
Real Madrid Ronaldo'nun yerine gelecek ismi belirledi
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PAULO DYBALA
Cristiano Ronaldo'nun transferiyle birlikte Juventus'taki tahtı sallanan Paulo Dybala, Real Madridtaraftarını coşturacak yıldız olabilir. Juventus'ta Max Allegri ile arasının iyi olmaması da bu transferdeki bir diğer dikkat çeken nokta...
Real Madrid Ronaldo'nun yerine gelecek ismi belirledi
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MUHAMMED SALAH
Salah, Liverpool formasıyla tüm Avrupa'yı salladı. Liverpool ile 5 yıllık sözleşme yenilemesinin ardından bu transferdeki ihtimal çok azaldı. Çok az konuşulsa da Salah'ın adı da Real Madrid ile geçiyor. (Sabah)