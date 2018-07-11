Real Madrid Ronaldonun yerine gelecek ismi belirledi - Galeri - Fotomaç
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    Real Madrid Ronaldo'nun yerine gelecek ismi belirledi

    11 Temmuz 2018 Çarşamba, 12:01:09 Güncelleme: 12:03:40
    Real Madrid Ronaldo'nun yerine gelecek ismi belirledi
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    • 7
    Real Madrid Ronaldonun yerine gelecek ismi belirledi

    Real Madrid'in Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a satmasının ardından yerine kimi alacağına dair tahminler başladı. İşte en çok öne çıkan isimler...

    Real Madrid Ronaldo'nun yerine gelecek ismi belirledi
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    • 7
    Real Madrid Ronaldonun yerine gelecek ismi belirledi

    KYLIAN MBAPPE
    Fransız genç yıldız, Real Madrid'in Cristiano Ronaldo'nun yerine düşündüğü ilk isim. 19 yaşındaki genç yıldız, geçen sezon oynadığı 48 maçta 33 gol attı. PSG onun için 180 milyon Euro ödedi ama Real Madrid, çok daha büyük rakamları gözden çıkarmaya hazır...

    Real Madrid Ronaldo'nun yerine gelecek ismi belirledi
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    Real Madrid Ronaldonun yerine gelecek ismi belirledi

    NEYMAR
    Real Madrid, Neymar'ı Santos'ta oynadığı dönemde bile istiyordu. O dönem Brezilyalı süperstarı Barcelona'ya kaptıran Real Madrid, PSG'nin Neymar için ödediği 222 milyon Euro'nun üstüne çıkabilecek maddi güce sahip. Dünya Kupası'ndan kısa süre sonra Real Madrid'in bu transferi gerçekleştirdiğini görürsek şaşırmayız...

    Real Madrid Ronaldo'nun yerine gelecek ismi belirledi
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    Real Madrid Ronaldonun yerine gelecek ismi belirledi

    EDEN HAZARD
    Belçikalı yıldız, Real Madrid iddialarını dillendirdi. Chelsea'de Conte ile atışması, kulüpteki geleceğinin sorgulanması da bu transferin beklenen rakamların altında bitmesine sebep olabilir.

    Real Madrid Ronaldo'nun yerine gelecek ismi belirledi
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    Real Madrid Ronaldonun yerine gelecek ismi belirledi

    HARRY KANE
    Tottenham'ın süperstarı Harry Kane, uzun süredir Real Madrid ile anılıyordu. Özellikle, Benzema'nın yerine düşünülen Harry Kane için Ronaldo'nun da gitmesiyle birlikte Real Madrid daha agresif olabilir.

    Real Madrid Ronaldo'nun yerine gelecek ismi belirledi
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    Real Madrid Ronaldonun yerine gelecek ismi belirledi

    PAULO DYBALA
    Cristiano Ronaldo'nun transferiyle birlikte Juventus'taki tahtı sallanan Paulo Dybala, Real Madridtaraftarını coşturacak yıldız olabilir. Juventus'ta Max Allegri ile arasının iyi olmaması da bu transferdeki bir diğer dikkat çeken nokta...

    Real Madrid Ronaldo'nun yerine gelecek ismi belirledi
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    Real Madrid Ronaldonun yerine gelecek ismi belirledi

    MUHAMMED SALAH
    Salah, Liverpool formasıyla tüm Avrupa'yı salladı. Liverpool ile 5 yıllık sözleşme yenilemesinin ardından bu transferdeki ihtimal çok azaldı. Çok az konuşulsa da Salah'ın adı da Real Madrid ile geçiyor. (Sabah)

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