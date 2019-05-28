Başkan Perez Real Madrid taraftarına müjdeyi verdi!
Real Madrid Başkanı Florentino Perez İspanya'da katıldığı bir radyo programında kulübün transferleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gündemde olan Mbappe, Neymar ve Hazard gibi isimlerle ilgili konuşan Başkan Perez, eflatun-beyazlı taraftarlara müjdeyi verdi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
28 Mayıs 2019 Salı 09:43
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Kötü bir sezonu geride bırakan İspanyol devi Real Madrid'de yaz dönemi transferleri netleşmeye başlarken, kulüp başkanı Florentino Perez'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
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Uzun süredir hem Fransız hem de İspanyol basınında sıkça dillendirilen Kylian Mbappe-Real Madrid iddialarına eflatun-beyazlı kulübün başkanı Florentino Perez son noktayı koydu.
İspanya'da bir radyo programına konuk olan Başkan Perez, yeniden yapılanma doğrultusunda yapılacak transferler içerisinde Paris Saint-Germain'li Mbappe'nin bulunup bulunmadığı sorusuna şu yanıtı verdi;
"Bu konuyu ne Mbappe ne Neymar ne de Zidane ile konuştuk. Dolayısıyla da konuşmayacağız."
Mbappe ve Neymar haberlerini yalanlayan Perez'den son haftalarda yazılan Eden Hazard ile ilgili ise bir itiraf geldi.
"Birkaç yıldır onu Real'e getirmeye çalışıyorum" diyen başkan, "Umuyorum ki bu sene bizde oynayacak" diyerek transferin yakın olduğuna vurgu yaptı.
Öte yandan takımın kaptanı Sergio Ramos'a Çin'den "yüksek bir teklif" geldiğini açıklayan Florentino Perez, buna rağmen teknik direktör Zidane'ın deneyimli savunmacıyı bırakmaya niyetinin olmadığını bildirdi.