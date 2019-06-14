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14 Haziran 2019, Cuma
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Skandal! Tosic ile Ljajic fena kapıştı

Sırbistan'da Adem Ljajic ile Dusko Tosic arasında yaşanan tartışma ülke gündemine bomba gibi düştü. İki futbolcu arasında geçenler ülkede skandal olarak duyuruldu. İşte o yayın ve iki ismi karşı karşıya getiren olay:

14 Haziran 2019 Cuma 12:51 Güncelleme: 14.06.2019 12:55
Skandal! Tosic ile Ljajic fena kapıştı

Sırbistan'da yayınlanan magazin dergilerinde daha önce de Dusko Tosic ile Ljajic'in sevgilisi Sofija Miloseviç nedeniyle sorun yaşayan Ljajic'le yeniden karşı karşıya geldi.

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Skandal! Tosic ile Ljajic fena kapıştı

Milan Smiljanic'in düğününe Ljajic'le beraber gelen Sofija Miloseviç, Tosic'in de gelmesiyle ufak çaplı bir krize neden oldu.

Skandal! Tosic ile Ljajic fena kapıştı

İddiaya göre, iki eski Beşiktaşlı yıldız; Ljajic ile Tosic arasında oldukça hararetli bir tartışma oldu.

Skandal! Tosic ile Ljajic fena kapıştı

Sırp basını bu tartışmayı geniş olarak işledi.

Skandal! Tosic ile Ljajic fena kapıştı

Sırbistan basının iddialarına göre; Dusko Tosic bir dönem Sofija Miloseviç ile beraberlik yaşadı.

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