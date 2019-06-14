Skandal! Tosic ile Ljajic fena kapıştı

Sırbistan'da Adem Ljajic ile Dusko Tosic arasında yaşanan tartışma ülke gündemine bomba gibi düştü. İki futbolcu arasında geçenler ülkede skandal olarak duyuruldu. İşte o yayın ve iki ismi karşı karşıya getiren olay:
14 Haziran 2019 Cuma 12:51
Güncelleme: 14.06.2019 12:55
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Sırbistan'da yayınlanan magazin dergilerinde daha önce de Dusko Tosic ile Ljajic'in sevgilisi Sofija Miloseviç nedeniyle sorun yaşayan Ljajic'le yeniden karşı karşıya geldi.
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Milan Smiljanic'in düğününe Ljajic'le beraber gelen Sofija Miloseviç, Tosic'in de gelmesiyle ufak çaplı bir krize neden oldu.
İddiaya göre, iki eski Beşiktaşlı yıldız; Ljajic ile Tosic arasında oldukça hararetli bir tartışma oldu.
Sırp basını bu tartışmayı geniş olarak işledi.
Sırbistan basının iddialarına göre; Dusko Tosic bir dönem Sofija Miloseviç ile beraberlik yaşadı.