Ödül gecesine Ronaldo damgası!

Juventus'un dünyaca ünlü süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile MTV Avrupa Müzik Ödülleri Töreni'ne katıldı. Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez'le törene damga vurdu.
4 Kasım 2019 Pazartesi 16:04
Güncelleme: 04.11.2019 16:04
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Juventus'un dünyaca ünlü süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile MTV Avrupa Müzik Ödülleri Töreni'ne katıldı.
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CristianoRonaldo ve sevgilisi GeorginaRodriguez'le törene damga vurdu.
İspanya'nın Seville kentinde düzenlenen törene Ronaldo kırmızı bir takım elbiseyle katılırken Georgina mavi bir elbiseyle katıldı.
Ronaldo sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafa 'Şov aşkla başladı' notunu düştü.