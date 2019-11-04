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04 Kasım 2019, Pazartesi
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Ödül gecesine Ronaldo damgası!

Juventus'un dünyaca ünlü süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile MTV Avrupa Müzik Ödülleri Töreni'ne katıldı. Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez'le törene damga vurdu.

4 Kasım 2019 Pazartesi 16:04 Güncelleme: 04.11.2019 16:04
Ödül gecesine Ronaldo damgası!

Juventus'un dünyaca ünlü süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile MTV Avrupa Müzik Ödülleri Töreni'ne katıldı.

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Ödül gecesine Ronaldo damgası!

Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez'le törene damga vurdu.

Ödül gecesine Ronaldo damgası!

İspanya'nın Seville kentinde düzenlenen törene Ronaldo kırmızı bir takım elbiseyle katılırken Georgina mavi bir elbiseyle katıldı.

Ödül gecesine Ronaldo damgası!

Ronaldo sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafa 'Şov aşkla başladı' notunu düştü.

Ödül gecesine Ronaldo damgası!

Nefes kesen gecede ödüller de sahiplerini buldu.

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