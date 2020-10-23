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En güzel Cuma mesajları ve dualar (23 Ekim) Whatsapp Cuma mesajları
21 Ekim Cuma mesajları... Arkadaşlarınıza, dostlarınıza, eşinize ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel dualar, hadisler ve mesajlar burada... Müslümanların haftalık ibadetlerini ifa ettikleri cuma gününde, uzaktaki yakınlarınızı hatırlayıp değer verdiğinizi göstermenin en güzel yolu anlamlı, farklı, yazılı cuma mesajları olacak. Whatsapp ile, sms ile sizler de sevdiklerinize en güzel mesajları gönderin...
23 Ekim 2020 Cuma 09:07, Güncelleme 23.10.2020 09:19
En güzel Cuma mesajları ve dualar (23 Ekim) Whatsapp Cuma mesajları