Djokovic kazanınca öyle bir şey yaptı ki... İşte o görüntüler - Son dakika Magazin haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Djokovic kazanınca öyle bir şey yaptı ki... İşte o görüntüler

Beş saate yakın süren tarihi finalin ardından Federer'i yenerek Wimbledon zaferine ulaşan Novak Djokovic, maçın ardından öyle bir şey yaptı ki izleyenleri şoke etti. İşte tarihi karşılaşmadan birbirinden çarpıcı görüntüler...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:34 Güncelleme: 15.07.2019 10:34
Djokovic kazanınca öyle bir şey yaptı ki... İşte o görüntüler

2019 Wimbledon Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 (7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12) yenen dünya 1 numarası Novak Djokovic kazandı.

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Djokovic kazanınca öyle bir şey yaptı ki... İşte o görüntüler

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde, 8 şampiyonlukla Wimbledon'ı en fazla kazanan erkek tenisçi İsviçreli Federer ile geçen yıl da dahil 4 şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic karşılaştı.

Djokovic kazanınca öyle bir şey yaptı ki... İşte o görüntüler

Kariyerinin 25. grand slam finalini oynayan Djokovic ile 31. finaline çıkan Federer, 2015 ABD Açık'tan beri ilk defa bir grand slam finalinde karşı karşıya geldi.

Djokovic kazanınca öyle bir şey yaptı ki... İşte o görüntüler

İki tenisçinin de servis kıramadığı ilk setin sonucunu "tie break" belirledi. Federer'e 7-5 üstünlük kuran Djokovic, ilk seti 7-6'lık skorla hanesine yazdırdı.

Djokovic kazanınca öyle bir şey yaptı ki... İşte o görüntüler

Federer, oyuna giren ilk servisleri ve file önündeki vuruşlarından yüzde 100 puan aldığı 2. seti, 6-1 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.

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