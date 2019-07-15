Djokovic kazanınca öyle bir şey yaptı ki... İşte o görüntüler

Beş saate yakın süren tarihi finalin ardından Federer'i yenerek Wimbledon zaferine ulaşan Novak Djokovic, maçın ardından öyle bir şey yaptı ki izleyenleri şoke etti. İşte tarihi karşılaşmadan birbirinden çarpıcı görüntüler...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:34 Güncelleme: 15.07.2019 10:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





