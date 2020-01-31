Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi
Alman atlet Alica Schnidt 2017 yılında Avrupa Atletizm Şampiyonası bayrak yarışında gümüş madalya alarak ülkesini gururlandırmıştı. Kazandığı başarıların yanında güzelliği ile de adından söz ettiren Alica Schnidt'in instagram hesabından yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni alırken, Avustralya'lı bir dergi tarafından yapılan oylama sonucu 'Dünyanın en güzel atleti' seçildi. Peki Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi... İşte Alica Schmidt hakkında merak edilenler.
ALİCA SCHMİDT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? ALİCA SCHMİDT İNSTAGRAM ADRESİ
Almanya doğumlu olan 21 yaşındaki Schmidt, 2017 yılındaki 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 bayrak yarışında gümüş, geçen yıl ise 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 bayrak yarışında bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da yarışacak olan Alica Schmidt Japonya'da da madalya hedeflerken, yaptığı hazırlıkların yanında sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanıyor.