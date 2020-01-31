Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi

ALİCA SCHMİDT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? ALİCA SCHMİDT İNSTAGRAM ADRESİ

Almanya doğumlu olan 21 yaşındaki Schmidt, 2017 yılındaki 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 bayrak yarışında gümüş, geçen yıl ise 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 bayrak yarışında bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da yarışacak olan Alica Schmidt Japonya'da da madalya hedeflerken, yaptığı hazırlıkların yanında sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanıyor.