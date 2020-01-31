Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi - Son dakika Magazin haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi

Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi

Alman atlet Alica Schnidt 2017 yılında Avrupa Atletizm Şampiyonası bayrak yarışında gümüş madalya alarak ülkesini gururlandırmıştı. Kazandığı başarıların yanında güzelliği ile de adından söz ettiren Alica Schnidt'in instagram hesabından yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni alırken, Avustralya'lı bir dergi tarafından yapılan oylama sonucu 'Dünyanın en güzel atleti' seçildi. Peki Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi... İşte Alica Schmidt hakkında merak edilenler.

31 Ocak 2020 Cuma 13:28
Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi

Son dönemde kazandığı başarıların yanında güzelliği ile de dikkat çeken Alica Schmidt, Avustralya'da yayın yapan bir dergi tarafından 'Dünyanın En Güzel Atleti' seçilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi

Bu gelişme sonrası Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi ne gibi sorgular sıkça aratılmaya başlandı.

Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi

ALİCA SCHMİDT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? ALİCA SCHMİDT İNSTAGRAM ADRESİ

Almanya doğumlu olan 21 yaşındaki Schmidt, 2017 yılındaki 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 bayrak yarışında gümüş, geçen yıl ise 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 bayrak yarışında bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da yarışacak olan Alica Schmidt Japonya'da da madalya hedeflerken, yaptığı hazırlıkların yanında sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanıyor.

Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi
Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN