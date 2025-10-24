Hafta sonu sınav var mı? 25-26 Ekim ÖSYM sınav takvimi!

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, adayları yoğun bir sınav haftası bekliyor. "25-26 Ekim 2025 hafta sonu sınav var mı?" sorusu arama motorlarında en çok aranan konular arasında yer aldı. Peki, hafta sonu sınav var mı? ÖSYM sınav takvimi!

ADAYLAR DİKKAT

Sınavlara girecek adayların giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi adresi olan ais.osym.gov.tr üzerinden temin etmesi gerekiyor. Belgelerde sınav yeri, saati ve oturum bilgileri açıkça yer alıyor. ÖSYM yetkilileri, adayların sınav günü kimlik kartlarını ve giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca, sınav sabahı oluşabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle sınav merkezlerine erken gidilmesi tavsiye ediliyor.