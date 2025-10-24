Hafta sonu sınav var mı? 25-26 Ekim ÖSYM sınav takvimi!
Adaylar, "Bu hafta sonu sınav var mı?" ve "25-26 Ekim 2025 ÖSYM sınav takviminde hangi sınavlar yer alıyor?" sorularını araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimi kapsamında ekim ayının son haftasında yapılacak sınavları duyurdu. Öğrenciler ve kamu adayları merakla "Hafta sonu ÖSYM sınavı var mı?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM'nin 2025 sınav takvimi kapsamında, 25 Ekim Cumartesi ve 26 Ekim Pazar günleri çeşitli sınavlar gerçekleştirilecek.