Hafta sonu sınav var mı? 25-26 Ekim ÖSYM sınav takvimi!

Adaylar, "Bu hafta sonu sınav var mı?" ve "25-26 Ekim 2025 ÖSYM sınav takviminde hangi sınavlar yer alıyor?" sorularını araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimi kapsamında ekim ayının son haftasında yapılacak sınavları duyurdu. Öğrenciler ve kamu adayları merakla "Hafta sonu ÖSYM sınavı var mı?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM'nin 2025 sınav takvimi kapsamında, 25 Ekim Cumartesi ve 26 Ekim Pazar günleri çeşitli sınavlar gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, adayları yoğun bir sınav haftası bekliyor. "25-26 Ekim 2025 hafta sonu sınav var mı?" sorusu arama motorlarında en çok aranan konular arasında yer aldı. Peki, hafta sonu sınav var mı? ÖSYM sınav takvimi!

Sınavlara girecek adayların giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi adresi olan ais.osym.gov.tr üzerinden temin etmesi gerekiyor. Belgelerde sınav yeri, saati ve oturum bilgileri açıkça yer alıyor. ÖSYM yetkilileri, adayların sınav günü kimlik kartlarını ve giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca, sınav sabahı oluşabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle sınav merkezlerine erken gidilmesi tavsiye ediliyor.

Bu hafta sonu sadece Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce) gerçekleştirilecektir.

