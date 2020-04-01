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"Evde kal" çağrısının ardından sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine corona virüsü tedbirleri konulu ek bir genelge göndermesinin ardından; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, kahvehane, kafeterya gibi birçok alan kapatılmıştı. Özellikle İstanbul'da Taksim, Kadıköy, Üsküdar meydanları ile vatandaşların yoğun bulunduğu caddelerin boş görüntüleri dikkat çekti.

1 Nisan 2020 Çarşamba 19:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





