'Evde kal' çağrısının ardından sokaklar boş kaldı - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri "Evde kal" çağrısının ardından sokaklar boş kaldı

"Evde kal" çağrısının ardından sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine corona virüsü tedbirleri konulu ek bir genelge göndermesinin ardından; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, kahvehane, kafeterya gibi birçok alan kapatılmıştı. Özellikle İstanbul'da Taksim, Kadıköy, Üsküdar meydanları ile vatandaşların yoğun bulunduğu caddelerin boş görüntüleri dikkat çekti.
1 Nisan 2020 Çarşamba 19:34
Evde kal çağrısının ardından sokaklar boş kaldı

İstanbul'da vatandaşların corona virüsü nedeniyle evden çıkmamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Tarihinin en sakin günlerini yaşayan İstanbul'da esnaf da kepenkleri kapattı. Virüs salgını nedeniyle vatandaşlar uyarıları dinleyerek evlerinden dışarı çıkmazken, Eminönü, Galata Köprüsü ve Kadıköy sessizliğe büründü.

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Evde kal çağrısının ardından sokaklar boş kaldı

İşte o görüntüler...

Evde kal çağrısının ardından sokaklar boş kaldı
Evde kal çağrısının ardından sokaklar boş kaldı
Evde kal çağrısının ardından sokaklar boş kaldı
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