Mehmet Şanlı'nın dramının ardından aile içi şiddet çıktı!

Öte yandan, "Avrupa ve Türkiye'de alt yaş kategorileri ile A takım bazında zorunlu psikolog bulundurma durumu var mı?" sorusunun yanıtı ise, "Hayır" oldu. TBF'nin de, diğer ülkelerdeki gibi kulüplere psikolog konusunda telkinde bulunduğu, ancak bunun bir kural ya da zorunluluk olmadığı öğrenildi.