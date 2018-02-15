2018 Kış Olimpiyatları'nda hangi dalda kimler madalya kazandı
PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları erkekler sürat pateni 5000 metre yarışında sürpriz yaşanmadı. Bu disiplinin en başarılı ismi olan Hollandalı Sven Kramer 6:09.76'lık zamanıyla olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Hollandalı sporcu, erkekler 5000 metre sürat pateninde üst üste üçüncü olimpiyat şampiyonluğunu elde etmiş oldu.
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