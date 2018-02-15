2018 Kış Olimpiyatları'nda hangi dalda kimler madalya kazandı

Sürat pateni bireysel kadınlar 1500 metre yarışında 1 dakika 54.35 saniyeyle birinci olan Hollandalı Ireen Wust, altın madalya elde etti. Kariyerindeki 10. madalyasını kazanan Wust, sürat pateninde olimpiyatların en başarılı sporcusu oldu. Bu Wust'un olimpiyatlardaki 5. altını oldu.